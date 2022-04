Atalanta-Napoli, Insigne: “Vittoria importante, crediamo nello Scudetto”

Le parole del capitano azzurro dopo il fischio finale di Atalanta-Napoli 1-3

Lorenzo insigne ha commentato ai microfoni di Dazn la gara appena terminata tra Atalanta e Napoli.

Queste e sue parole:

“Questa vittoria pesa tanto, ma noi dobbiamo pensare partita per partita senza guardare i risultati degli altri, facciamo il nostro e vediamo dove arriviamo. Oggi erano tre punti pesanti da guadagnare e noi abbiamo fatto il nostro dovere, ora ci godiamo la vittoria. Mi dispiace che l’Italia non vada ai mondiali, è una grande delusione e c’è tanta amarezza, chiediamo scusa a tutti gli italiani. L’esultanza con il cuore era per mio figlio, domani è il suo compleanno. Scudetto? Noi ci crediamo, mancano 7 partite e bisogna affrontarle nel modo giusto”.

