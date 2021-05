Verona, il presidente Setti indagato per riciclaggio

Verona, Setti indagato per riciclaggio

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista Matteo Fontana, che ha parlato della notizia secondo la quale il presidente del Verona Setti sia indagato per riciclaggio. Ecco quanto dichiarato:

“Sulla vicenda Setti non ancora si possono dare pareri definitivi, bisogna attendere gli sviluppi delle indagini. Per il momento il Verona e lo stesso Setti non hanno rilasciato alcun comunicato ufficiale. In Italia episodi di questo genere sono purtroppo all’ordine del giorno, ma il Verona per ora sembrerebbe una parte lesa, per cui è difficile immaginare che possa incorrere in qualche sanzione. Di certo, la società scaligera deve fronteggiare un grosso danno d’immagine e anche sul mercato può risultare complicato intrattenere trattative.”

