Verso la finale di Roma – Risentimento muscolare, Higuain non recupera. Napoli-Juve senza il grande ex

Il grande ex argentino non sarà a disposizione nella finale di Coppa Italia contro il Napoli, che si terrà, ricordiamolo, mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio alle ore 21.00. Secondo le ultime riportate dal portale juvelive.it, il Pipita non potrà essere della partita. Il risentimento alla coscia che l’aveva già fermato dieci giorni fa sta continuando a dare problemi. Higuain non sarà, dunque, a disposizione della rosa di Maurizio Sarri.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino del 14 giugno – Numeri in linea con quelli di ieri

La Lazio non molla Immobile: rinnovo e aumento

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

App Immuni da domani scaricabile in tutta Italia