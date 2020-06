Coronavirus, il bollettino del 14 giugno – Numeri in linea con quelli di ieri

La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 236.989 persone (+338) hanno contratto il virus (ieri +np).

I casi attuali sono +26.274 con un decremento di -1.211 (ieri +np);

I deceduti sono +34.345 con un incremento di +44 (ieri +np);

I guariti sono +176.370 con un incremento di +1.505 (ieri +np);

I ricoverati in terapia intensiva sono +209 (-11 rispetto a ieri).

Coronavirus, situazione regione Campania alle ore 17:00 del 14 giugno:

Totale tamponi: +240.290 (giorno prima +np);

Totale positivi: +4.609 (giorno prima +np);

Totale deceduti: +430 (giorno prima +np);

Totale guariti: +3.860 (il totale del giorno prima si era fermato a +np).

Il riparto dei “positivi” per provincia nella regione Campania

Provincia di Napoli: 2.635 (di cui 1.006 Napoli Città e 1.630 Napoli provincia)

Provincia di Caserta: 470

Provincia di Benevento: 209

Provincia di Avellino: 549

Provincia di Salerno: 690

Altri in fase di verifica Asl: 55

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti)

Lombardia 91.658 (+244, +0,3%; ieri +210)

Emilia-Romagna 28.073 (+17, +0,1%; ieri +28)

Veneto 19.219 (+7; ieri +13)

Piemonte 31.059 (+30, +0,1%; ieri +40)

Marche 6.758 (+4, +0,1%; ieri +2)

Liguria 9.879 (+4; ieri +4)

Campania 4.609 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Toscana 10.180 (+8, +0,1%; ieri +7)

Sicilia 3.457 (+1; ieri +1)

Lazio 7.955 (+14, +0,2%; ieri +25)

Friuli-Venezia Giulia 3.296 (nessun nuovo caso; ieri +6)

Abruzzo 3.279 (+4, +0,1%; ieri +4)

Puglia 4.515 (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo)

Umbria 1.436 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)

Bolzano 2.613 (+3, +0,1%; ieri +2)

Calabria 1.162 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Sardegna 1.363 (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo)

Valle d’Aosta 1.191 (nessun nuovo caso per il settimo giorno consecutivo)

Trento 4.447 (+1; ieri +3)

Molise 439 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)

Basilicata 401 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)

