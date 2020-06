Verso Napoli-Juventus, Maksimovic confermato. Rientrano Mario Rui e Fabian Ruiz

Si avvicina la finale tra Napoli e Juventus

La finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus è sempre più vicina, e si inizia ad ipotizzare le formazioni delle due squadre. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gattuso effettuerà qualche cambio dal primo minuto. Ospina squalificato, verrà sostituito da Meret che si giocherà una chanche importante dopo essere finito indietro nelle gerarchie. In difesa confermati Koulibaly, Di Lorenzo e Maksimovic. Unico cambio nel reparto difensivo, sarà quello di Mario Rui che prenderà il posto di Hysaj. A centrocampo ritorna FAbian Ruiz, con Demme e Zielinski confermati. In attacco dovrebbe scendere lo stesso tridente, composto da Insigne, Mertens e Politano. Si profila una nuova esclusione per Callejon.

