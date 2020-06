Top & Flop – Napoli-Inter, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Il Napoli passa il turno e vola alla finale di Roma dove affronterà la Juventus.

Primo tempo

Pronti via e subito Inter in vantaggio, direttamente da calcio d’angolo Eriksesn sblocca il match. Complice ua disattenzione difensivA,i nerazzurri tornano in corsa per la qualificazione. Il primo tampo va avanti a fiammate, con l’Inter che sembra in completo controllo della gara. Verso la fine del primo tempo,in azione di rimessa, il Napoli trova il pareggio. Lancio preciso di Ospina, che trova libero Insigne che serve Mertens che non sbaglia. Il Belga non solo rimette la partita in equilibrio, ma con questa realizzazione sale a quota 122 in maglia azzurra che lo rende il miglio marcatore della storia azzurra.

Secondo Tempo

La ripresa inizia sulla falsa riga della prima frazione, l’Inter che cerca di fare la gara e il Napoli che stringe i denti a difesa della qualificazione. A metà ripresa grande occasione per Eriksne, ma Ospina salva il risultato. Il portiere Colombiano si rende protagonista in almeno altre due occasioni, salvando il risultato. La partita si avvia verso la conclusione, con il Napoli che difende con ordine il risultato.

TOP – OSPINA

Dopo l’incertezza sul gol di Eriksen, diventa il protagonista della gara. Lancio illuminante per Insigne che porta poi al gol del pareggio, poi tre interventi che salvano il risultato e regalano la finale agli azzurri. Ammonito nel finale, salterà la gara di Roma contro la Juventus.

Flop – Elmas

Il Macedone,chiamato a sostituire Fabian Ruiz, non si vede mai. Estraneo dal gioco nella prima frazione, viene sostituito nella ripresa. Gara molto in ombra per il pupillo di Gattuso

