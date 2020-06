Champions League: a Lisbona per le Final Eight. Napoli e Juve, tutti i dettagli

Champions League – Il Napoli e la Juventus giocheranno le partite di ritorno, valevoli per gli ottavi di finale di Champions League, rispettivamente a Barcellona, al Camp Nou, e a Torino, allo Juventus Stadium. Gli azzurri saranno attesi da Messi e Co. dopo l’1-1 del San Paolo mentre i bianconeri dovranno ribaltare lo 0-1 rimediato in Francia. L’Uefa confermerà il 17 giugno le date per la Final Eight di Champions League che si dovrebbe giocare a Lisbona dal 12 al 23 agosto.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sky Sport, queste dovrebbero essere le date della Champions:

Ottavi di finale: 7-8 agosto

Quarti di finale (a Lisbona): 12-13-14-15 agosto

Semifinali (a Lisbona): 18-19 agosto

Finale (a Lisbona): 23 agosto

