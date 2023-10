UFFICIALE – Infortunio Osimhen in Nigeria, l’esito degli esami: i possibili tempi di recupero

Infortunio Osimhen in Nigeria, l’esito degli esami

Infortunio Osimhen in Nigeria – La SSC Napoli con un comunicato ufficiale annuncia l’esito degli esami di Victor Osimhen.

Dopo l’infortunio subìto in Nazionale, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra.

Infortunio Osimhen

“L’attaccante azzurro ha iniziato le terapie all’SSCN Konami Training Center”, come scrive il club partenopeo, e ora dovrà aspettare per il rientro: Osimhen sarà out per diverse settimane.

Infortunio Osimhen: tempi di recupero

Per infortuni di questo tipo, in genere i tempi di recupero si attestano sui 30 giorni. L’ex Lille, dunque, rischia di restare fuori fino alla prossima sosta, saltando 4-5 gare, quindi Rudi Garcia dovrà sostituirlo contro Hellas Verona, Union Berlino, Milan, Salernitana e probabilmente anche il ritorno di Champions League ancora con l’Union e l’Empoli il 12 novembre, ultimo match prima di una nuova pausa.

