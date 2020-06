Ufficiale – Vincenzo Pisacane della GEV Sport è il nuovo procuratore di Lorenzo Insigne

Ufficiale – Lorenzo Insigne cambia procuratore: Vincenzo Pisacane della GEV Sport

E’ ufficiale. L’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, cambia procuratore. Il capitano azzurro, dopo l’addio a Raiola, ha firmato un contratto con la G.E.V. Sport. Il suo nuovo agente è Vincenzo Pisacane. L’annuncio è dell’agenzia tramite Instagram:

“Benvenuto, Lorenzo! Un orgoglio averti nella nostra agenzia. Un privilegio lavorare con te. Per noi oggi è un giorno importante, Capitano. Siamo felici. Felici di averti con noi come uomo e felici di poterti rappresentare come atleta. Avanti tutta!”.

