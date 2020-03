Ultim’ora – Piotr Zielinski pronto a firmare il nuovo contratto

Ultim’ora – Capitolo rinnovi in casa Napoli, Piotr Zielinski pronto a firmare il contratto

Capitolo questione rinnovi in casa Napoli; la redazione di Sky Sport ha svelato che, prima che l’emergenza Coronavirus prendesse corpo in Italia, l’accordo per il rinnovo del polacco era ormai fatto. Praticamente, si era passati allo scambio di documenti con l’avvocato che rappresenta il polacco e, quindi, appena finirà quest’emergenza sanitaria, Piotr Zielinski metterà la sua firma sul contratto che lo legherà al Napoli per ancora tanti anni.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Liverpool fortemente interessato a Fabian Ruiz: sullo spagnolo altri 4 club

Il Sindaco di Castel Volturno: “Il calcio viene dopo, ora bisogna fermare tutto”

Gara di solidarietà, dei giocatori del Napoli per gli ospedali: ecco le iniziative!

Calciomercato Napoli, duello con la Roma per Faraoni: le ultime

Ultras, il film scatena polemiche nel mondo del tifo organizzato [FOTO]

Neymar scappa in Brasile e non risponde più al Psg

Gabbiadini:”Corona virus sottovalutato, tifiamo per i medici”

L’appello del Prof. Ascierto ai campioni dello sport

Maksimovic – Tutto tace da tre settimane per il rinnovo

La Gazzetta punge Adl – Trasformi le multe in beneficenza

Rinnovi Napoli – E’ il turno di Piotr Zielinski

Scontro Adl-AIC sul tema allenamenti

FilmAuro – LA SSC Napoli copre quasi tutto il fatturato

Kalidou Koulibaly pronto a restare in azzurro

CONTENUTI EXTRA

Bimba chiama Polizia, siete meravigliosi

Controlli a Roma, ieri 86 denunce