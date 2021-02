Verso una svolta storica sui diritti tv: nelle scelte dei club, Dazn sorpassa Sky!

Dopo 17 anni, potrebbe terminare il dominio di Sky: Dazn, infatti, è al momento avanti nelle scelte dei club di serie A

Dopo 17 anni, potrebbe terminare il dominio di Sky: Dazn, infatti, è al momento avanti nelle scelte dei club di serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la trasmissione via satellite non ha più margini di miglioramento, mentre la tv in streaming e il digitale possono offrire soluzioni sempre nuove. Il secondo vantaggio è espresso dai numeri che certificano l’ascesa delle tv via streaming: in Italia sono 7 milioni gli abbonati a una piattaforma OTT come Netflix o Amazon Prime. Infine, grazie alle infrastrutture di una Telco come Tim, Dazn potrà potenziare il suo servizio, garantendo così un servizio perfetto in tutta Italia.

