“Vesuvio erutta, Napoli distrutta”, sconcertante canzone spopola su Spotify.

“Vesuvio erutta, tutta Napoli distrutta”, questo il testo della canzone che nelle ultime ore sta spopolando su Spotify. La melodia sconcertante ha aizzato l’ira dei tifosi, considerando le deplorevoli parole che accompagnano l’insipida e ributtante base musicale. Dalle segnalazioni arrivate, diversi tifosi azzurri, in seguito alla propaganda discriminatoria razziale, si sono mobilitati per richiedere la rimozione del testo, che non dovrebbe essere presente su una piattaforma mondiale, seguita da milioni persone di ogni età. Ne ha parlato anche l’edizione de Il Mattino.

