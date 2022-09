Il Messaggero – La denuncia di Sarri contro gli arbitri: “Pagate quello che avete fatto in casa”.

Maurizio Sarri non si contiene dopo Lazio–Napoli, queste le parole riportate dal quotidiano:

“Pagate quello che avete fatto in casa. Ovviamente, smentiscono i vertici dell’Aia, orgogliosi della direzione di Sozza e infastiditi dalle esternazioni dell’allenatore biancoceleste, che in conferenza e in privato sabato sera aveva chiamato anche Lotito (lungo colloquio nella pancia dell’Olimpico nel post-partita) in causa: «Fossi nel presidente chiederei un incontro a Rocchi come prima cosa». Il patron si muoverà, ma pubblicamente non ha intenzione di metterci la faccia”.

