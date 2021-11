Vezzali: “L’aumento dei tifosi allo stadio per ora è impossibile”

La crescita del trend epidemiologico sbarra la strada alla possibilità di rivedere gli stadi pieni al 100%

Valentina Vezzali ha rilasciato delle dichiarazioni durante Sport Industry, talk online organizzato da Rcs Academy. Nel suo intervento la sottosegretaria allo Sport ha chiuso alla possibilità di vedere gli stadi pieni al 100% nell’immediato futuro.

Queste le sue parole:

“Il tema dell’aumento della capienza negli impianti, considerando il trend epidemiologico in crescita, forse ora non sarà possibile attuarlo anche per ragioni di cautela. Oggi non possiamo parlare di via libera, in un’ottica di prudenza”. “A breve avrò una audizione con il CTS per le Atp Finals a Torino. Si è creata una criticità, si tratterebbe di poter chiedere una minima percentuale in più al 60% per accedere, nel rispetto dei protocolli anti-Covid sempre rigidi”.

