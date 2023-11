Victor Osimhen è rientrato a Napoli: sarà al Maradona per l’Union

Osimhen è rientrato a Napoli, stasera sarà al Maradona

Victor Osimhen è rientrato a Napoli. Il centravanti nigeriano è

ancora infortunato e ovviamente non sarà a disposizione dell’allenatore francese per il match di Champions League contro l’Union Berlino. Stasera sarà al Maradona in tribuna per sostenere i compagni di squadra. Questo è quanto riportato da Sky Sport.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Garcia: “Osimhen? Sarà pronto dopo la sosta, dobbiamo continuare a vincere”

UFFICIALE – Anguissa convocato dal Camerun, per 2 sfide valevoli per qualificazioni Mondiali

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”