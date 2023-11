Champions, Kvaratskhelia non va in gol da più di un anno: il dato

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia non trova il gol in Champions League da più di un anno, cioè dall’ottobre del 2022.

Nel giorno della sfida di Champions League tra Napoli ed Union Berlin l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta un dato su Khvicha Kvaratskhelia. Considerando proprio la suddetta competizione l’attaccante georgiano non trova la rete dallo scorso anno, più precisamente dal 12 ottobre 2022, quando gli azzurri vinsero la sfida contro l’Ajax.

Ecco quanto si legge in merito:

“L’intesa con Raspadori sta crescendo: il georgiano non è ancora devastante come sa, la successione dribbling-tiro-gol meno automatica, ma i segnali sono incoraggianti. In Champions non segna dal gol all’Ajax nell’ottobre 2022, è l’ora. Union, fai la forza (del Napoli) anche stasera.”

Fonte foto: Flickr.com

