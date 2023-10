Il Messaggero – Fagioli: “Ho pianto per i debiti, da 250mila sono saliti a 2,7mln. Devo 40mila a Gatti e a Dragusin”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha rivelato le dichiarazioni di Nicolò Fagioli alla Porcura Federale. Il giocatore è riuscito a confessare tutto quello che lo tormentava da anni: “Il periodo più brutto è stato fra marzo e aprile 2023. In Sassuolo-Juve ho commesso un errore tecnico e sono stato sostituito. All’uscita ho pianto per i debiti… a settembre 2022 erano 250mila, poi erano arrivati oltre i 2,7 milioni”, le parole del bianconero riportate dal quotidiano.

Lo stesso Fagioli, poi, prosegue con le ammissioni: “Ho iniziato col tennis e col casinò online, poi col calcio, ma mai su partite della Cremonese e della Juventus, neanche su falli, cartellini, risultati esatti o marcatori. Under e over. Ma a un certo punto non potevo più prelevare i soldi dal mio conto corrente controllato da mia madre e ho iniziato a chiedere i soldi ai miei compagni che erano all’oscuro di tutto. 40mila euro a Gatti, che li pretende ancora, e a Dragusin. Dicevo che mi servivano per comprare i Rolex in una gioielleria a Milano, che in realtà usavo per restituire in parte le somme di denaro”.

