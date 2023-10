La Gazzetta dello Sport – Tonali confessa: “Ho scommesso anche sul Milan”, si valutano 12 mesi di squalifica.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulle dichiarazioni di Sandro Tonali, dopo il boom del calcioscommesse che ha sommerso la Serie A, e non solo. Le indagini sul caso continuano e, il pm Giuseppe Chinè, ha ascoltato il giocatore nella giornata di ieri in Procura. Il centrocampista si è autodenunciato all’organo di giustizia sportiva, ammettendo di aver scommesso anche sul calcio, soprattutto sul Milan. La faccenda, dunque si complica.

È ormai cosa risaputa che scommettere sulla propria squadra viene considerato illecito sportivo, Tonali, difatti, avrebbe scommesso sul Milan vincente o comunque su altri risultati, con lui assente. Le sue puntate non avrebbero inciso sulla prestazione in campo, ergo potrebbe essere un punto a suo favore, non essendo considerata un’azione illecita. Tuttavia, è evidente che aver puntato sul Milan, ad oggi, costituisca un’aggravante.

La rosea fa sapere che, se venissero confermate le puntate sui rossoneri, la sanzione iniziale della Procura sarà necessariamente superiore ai tre anni, all’incirca tre e mezzo o quattro, ma, la pena si dimezzerebbe automaticamente con il patteggiamento prima del deferimento.

Tuttavia, ad oggi, la Procura si impegnerà ad analizzare approfonditamente le dichiarazioni di Tonali, in modo da venire a conoscenza dei fatti e per capire se queste ultime corrispondano alla realtà. Al momento si può pensare ad uno sconto: 12 mesi di squalifica sul campo e 6 di prescrizioni alternative. Se qualcosa, invece, non dovesse combaciare, le cose cambierebbero e in base alla sanzione data, il tempo potrebbe aumentare vertiginosamente.

