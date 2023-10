Corriere del Mezzogiorno – Osimhen, rientro previsto per fine novembre: ADL infuriato.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’infortunio di Victor Osimhen in Nazionale: “Nella prossima sosta, quella di novembre, Victor probabilmente si dedicherà all’ultimo scatto verso il rientro in campo. Non giocherà con la Nazionale le partite valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali contro Lesotho e Zimbabwe ma si dedicherà al rientro dal primo minuto previsto il 25 novembre a Bergamo.

De Laurentiis intanto può solo arrabbiarsi, perde il giocatore più importante del suo organico a causa di un infortunio rimediato in un amichevole della sua Nazionale, avrà rafforzato nel suo stato d’animo le critiche contro il calendario internazionale e la gestione del calcio compiuta da Fifa e Ulefa“.

Fonte foto: (Football Pictures, via Getty Images) – Flickr.com

