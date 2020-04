VIDEO – Clamoroso a Rai Tre: “Sfortunatamente ora non passa nessuno”

Clamoroso, a Rai Tre, in diretta il rammarico di avere trovato via Scarlatti vuota; questa la denuncia di Simioli: volevano infangare Napoli.

Notizie Napoli – Clamoroso a Rai Tre: “Sfortunatamente ora non passa nessuno”. Arriva la denuncia di quanto accaduto in onda a Rai 3 durante il programma “Agorà” dal conduttore radiofonico di Radio Marte ed RTL Giovanni Simioli.

Il noto speaker ha pubblicato questo video che ritrae una puntata del programma mattutino di Rai 3 mentre l’inviata era in diretta da Napoli all’angolo tra via Scarlatti e via Luca Giordano. L’inviata si rammarica quasi nel non poter mostrare cittadini in strada o auto in strada che non rispettano i divieti del DPCM.

Queste le parole di Simioli in merito: “Forse l’avete già visto (è già virale ) ma io devo postarlo per forza nella mia sezione “per non dimenticare”. Rai Tre e la “sfortuna” di trovare una Napoli che rispetta le regole. Chist’overo fanno. È confermato”.

