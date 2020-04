VIDEO – Coronavirus? In Svezia 1000 morti ma si godono il sole

Nonostante l’emergenza epidemiologica abbia toccato anche la Svezia, la gente è per strada come se nulla fosse.

Nessuna paura quindi in Svezia, a riportarlo è l’edizione online de Il Corriere della Sera:

“Dieci mila casi e quasi 1000 decessi in Svezia per il coronavirus, ma questi dati non fanno paura ai cittadini. In molti hanno approfittato del sole di questi giorni festivi riversandosi nelle strade e nei parchi di Stoccolma come se nulla fosse. Per contenere l’epidemia la Svezia non ha posto limiti agli spostamenti: ha vietato solo riunioni di oltre 50 persone, chiuso scuole superiori e università e ha esortato coloro che hanno superato i 70 anni, o sono a maggior rischio per il virus, di autoisolarsi”

