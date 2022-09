Dall’Inghilterra – Allan lascia l’Everton: ecco dove si trasferirà

Notizia clamorosa Dall’Inghilterra sull’ex Napoli Allan

Dall’Inghilterra arriva una notizia clamorosa su Allan, l’ex Napoli sta per lasciare l’Everton. Stando a quanto raccontato dal portale Football Insider, il centrocampista brasiliano ha raggiunto un accordo con l’Al-Wahda e nei prossimi giorni si trasferirà negli Emirati Arabi. L’ex Napoli fin qui non è ancora sceso in campo con la maglia dei Toffees in questa stagione e adesso tenterà il rilancio ad Abu Dhabi.

