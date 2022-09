Napoli-Torino, Lozano ci sarà: arriverà in tempo per la rifinitura

Hirving Lozano sarà presente per la sfida tra Napoli e Torino in programma allo Stadio Maradona il prossimo sabato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Hirving Lozano rientrerà giusto in tempo per la sfida tra Napoli e Torino. L’attaccante si trova attualmente in Messico in quanto è stato convocato con la Nazionale e dovrebbe rientrare in Italia qualche giorno prima della sfida, in tempo per la rifinitura. Napoli-Torino si giocherà allo Stadio Diego rmando Maradona sabato 1 ottobre alle ore 15.

“Si comincia col Torino al Maradona alle 15, dicevamo, ma le valutazioni relative alla formazione da schierare si annunciano già problematiche: il gruppo riprenderà le sembianze di un squadra più completa martedì, e a seguire rientreranno tutti fino alla fine della settimana. Ovvero: Lozano, più che mai importante dopo l’infortunio di Politano, giocherà alle 4 italiane di mercoledì l’ultima amichevole in Messico con la Colombia, e ciò significa che arriverà giusto in tempo per la rifinitura della partita con il Toro.”

