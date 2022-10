VIDEO – tifosi georgiani al Maradona per Napoli-Sassuolo

Un gruppo di tifosi georgiani è al Maradona per seguire il loro idolo Kvicha Kvaratskhelia

Cresce l’attesa per Napoli – Sassuolo. A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara valevole per il dodicesimo turno di Serie A un sostenuto gruppo di tifosi georgiani attende di assistere al match per incitare il proprio idolo, Kvicha Kvaratskhelia.

Questo il video del nostro inviato dallo Stadio Maradona:

