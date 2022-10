Moviola Napoli-Sassuolo, rigore negato agli azzurri: l’arbitro Marelli conferma errore

Moviola Napoli Sassuolo, rigore negato agli azzurri. L’arbitro Marelli conferma l’errore

Moviola Napoli Sassuolo – Il primo tempo di Napoli-Sassuolo, si è concluso con un netto 3-0 per gli azzurri e una decisione sbagliata da parte dell’arbitro Rapuano come un calcio di rigore non concesso al Napoli. Dell’episodio ne ha parlato l’ex arbitro Luca Marelli a Dazn che dopo aver esaminato la moviola di Napoli-Sassuolo conferma la decisione sbagliata dell’arbitro Rapuano e dei suoi assistenti al Var. L’episodio riguarda il tocco di mano di Ruggiero in area di rigore su un cross di Osimhen. Era calcio di rigore netto per il Napoli secondo Marelli, era calcio di rigore netto per il Napoli, non concesso al momento del 3-0.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Report allenamento Napoli: Rrahmani terapie e palestra, Sirigu parte del lavoro in gruppo

Juan Jesus: “Siamo una famiglia, chiunque entra dà il 100%. Pronti per il Sassuolo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici