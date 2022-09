Vietata la trasferta per Rangers-Napoli. La SSCN provvederà al rimborso biglietti

Trasferta vietata per Rangers-Napoli

Vietata la trasferta per Rangers-Napoli. La Uefa comunica che la trasferta è stata vietata dal governo UK ai tifosi ospiti e che pertanto la SSC Napoli provvederà al rimborso dei biglietti acquistati con modalità che saranno comunicate successivamente.

La Uefa e il club invitano i propri sostenitori a non recarsi al match in programma, con o senza titolo di accesso, e fa sapere che il settore ospiti sarà chiuso per i sostenitori scozzesi nella partita di ritorno prevista a Napoli il prossimo 26 ottobre.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Rinviata Rangers-Napoli: la nuova data

Zielinski nella Top XI della UEFA, per la prima giornata di Champions League

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici