Vittorio Feltri: “Vincenzo De Luca è stato bravissimo in Campania”

Vittorio Feltri ha fatto i complimenti a Vincenzo De Luca per il lavoro svolto in Campania in quest’emergenza Coronavirus

“E’ stato bravissimo, è simpatico da morire e lo stimo molto. Non è mica facile neanche per lui! Poi ha sempre questa immagine aggressiva, ma in realtà è spiritosissimo”.

