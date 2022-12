Vlahovic: “Juve? Non mi preoccupa, sono concentrato sul campo”

Dusan Valhovic, dopo la grande delusione dovuta dall’eliminazione al Mondiale con la sua Nazionale, è stato intervistato dal quotidiano ed ha risposto anche in merito alla situazione attuale che sta vivendo la Juventus.

Ne avete parlato nella chat con i giocatori della Juve? Preoccupato di trovare una situazione difficile in Italia? “No, non ne abbiamo parlato. Preoccupazioni? Io sono un calciatore, sono concentrato sul campo”.

Ha chiamato qualcuno dalla società in questi giorni? “Sì, ne abbiamo parlato. Mi hanno detto quello che è successo e avevo letto sui giornali”.

Un Mondiale così duro può essere una spinta per un rilancio da scudetto? “Noi giochiamo partita per partita, siamo a 10 punti dal Napoli che gioca un grandissimo calcio ma la Juve non molla mai. Lotteremo fino alla fine”.

