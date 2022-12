Takvim – Napoli, avanti tutta su Aktürkoğlu: il talento soprannominato ‘Harry Potter’.

Tra le svariate indiscrezioni, arriva una conferma dalla Turchia: a quanto pare, Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi addosso ad un talento del Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu, classe ’98. Il giocatore avrebbe tutte le carte in regola per essere un protagonista del Napoli, capace di poter giocare su entrambe le corsie d’attacco ed anche come seconda punta. Il ragazzo ha dato inizio alla sua stagione in maniera eccezionale, con 5 gol in 13 partite di campionato, ed è anche una colonna portante della nazionale turca, tanto da essere definito il nuovo Dries Mertens. Da quello che emerge, il ragazzo sarebbe stato accostato anche al noto personaggio di Harry Potter, soprannominandolo con il medesimo nome, e la sua esultanza sarebbe proprio quella di sventolare la sua bacchetta magica.

Fonte foto: Instagram @karemakturkoglu

