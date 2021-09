Vlahovic: “Mi scrivono più fantallenatori che ragazze, mi stanno mettendo pressione”

Dusan Vlahovic ai microfoni di Dazn: “Mi scrivono più fantallenatori che ragazze, mi stanno mettendo pressione”.

Dusan Vlahovic, in vista del match contro l’Inter di Simone Inzaghi, ha rilasciato una lunga intervista, parlando della forte pressione che il calcio moderno arreca, ancor di più quella da parte dei tifosi: “Mi scrivono più fantallenatori che ragazze, mi stanno mettendo un po’ di pressioni per quanto mi hanno pagato e poi non so come andrà… Però questo fatto mi può fare solo più forte”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino nazionale: 2.407 nuovi positivi e 44 decessi

Marino: “ADL voleva ingaggiare Spalletti, ma lui rifiutò la mia proposta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Clementino innamorato di Martina Difonte: “È la mia vita”, chi è la fidanzata del cantante