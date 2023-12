Sabatini: “Non posso venire a Napoli perché fa tutto ADL: non avrei un ruolo”

Sabatini sul Napoli e De Laurentiis

Walter Sabatini dirigente sportivo ha parlato del Napoli a Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma. Queste le sue parole:

“E’ difficile dire se l’assenza di figure dirigenziali abbia portato un calo nel Napoli e Milan. Dopo la perfezione, un peggioramento però a Napoli ci sarebbe stato anche senza Garcia perché dalla perfezione se non si migliora si torna indietro. Avevo la certezza che Spalletti sarebbe stato un allenatore perfetto per il Napoli, non credevo invece che Garcia facesse così male anche perché con noi alla Roma fece benissimo. Quando arrivò, con la sua tranquillità ed il suo distacco riuscì a creare un grande spirito di gruppo. Non pensavo potesse avere un impatto così negativo a Napoli. Io passavo tanto tempo accanto alla squadra ai tempi della Roma, ma non credo di avere meriti particolari, la squadra era forte e avrebbe meritato anche di più.

Spalletti è un allenatore speciale, unico ed irripetibile. Giuntoli è il top, è partito da zero, dalla serie D alla serie A ed ha una personalità pazzesca. Certamente avrebbe aiutato Garcia, è a quei livelli non per caso. Mazzarri è affamato di calcio, è stato a casa più di 2 anni e sarà arrivato con verve incredibile che trasmetterà alla squadra. Il Napoli verrà fuori da questo caos, anche se la lotta alla Champions sta diventando difficile. Lo scudetto non è affare del Napoli quest’anno, deve essere la Champions l’obiettivo. L’Inter ha una rosa stratosferica, è molto forte. Il Var ha migliorato il calcio. Certo, ci sono alcuni eccessi da Var, ma gli errori li elimina tutti. Non posso venire a Napoli perchè a Napoli fa tutto De Laurentiis per cui non avrei un ruolo. Pure se mi chiamasse, non gli crederei. Lui è un pilota e non gli serve un copilota. D’altronde la sua storia racconta di successi incredibili perchè ha portato il Napoli in vetta all’Europa e non si discute”.

