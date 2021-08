Wisla-Napoli, Spalletti: “Viste cose buone, mi è piaciuta la reazione dopo lo svantaggio”

Nel post partita di Wisla Cracovia-Napoli ha parlato Luciano Spalletti

Luciano Spalletti commenta la vittoria dei suoi nell’amichevole contro il Wisla Cracovia, che arriva a soli 4 giorni dal successo all’Allianz Arena col Bayern Monaco, per 3-0.

Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale:

“Abbiamo dato continuità alla preparazione. Si sono viste buone cose, in particolare mi è piaciuta la reazione quando siamo passati in svantaggio. Tra l’altro abbiamo giocato in uno stadio pieno di pubblico e di entusiasmo che ci ha fatto rivivere il clima di trasferta. Non era facile risalire. Positiva in particolare la riconferma dei giovani, stanno facendo bene affinchè si possa ben sperare nel loro futuro”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino nazionale: 6.596 nuovi positivi e 23 decessi in 24h

Napoli, è ufficiale: le modalità per assistere agli allenamenti a Castel di Sangro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Carolina Marconi ha perso il suo cane: “Aiutatemi a ritrovare Zora. È la mia vita, sto malissimo”