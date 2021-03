Zaccagni, parla l’agente: “Pronto a giocare in un gran club come il Napoli”

Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, rilascia alcune dichiarazioni sul futuro del giocatore e su un suo probabile arrivo al Napoli.

L’agente di Mattia Zaccagni Fausto Pari è intervenuto a Radio Gol, su Kiss Kiss Napoli. Il giocatore attualmente appartiene all’Hellas Verona, ma è ormai noto l’interesse da parte del Napoli.

“Zaccagni piace a Napoli ma anche ad altri club. Sta facendo un bel percorso ed ha raggiunto una grande maturità. A giugno parleremo con il Verona del suo futuro. Con Juric fa bene nel ruolo di attaccante, ma può giocare in varie posizioni. Se Juric arrivasse al Napoli sarebbe più facile il suo arrivo in azzurro. Zaccagni è pronto per giocare in un grande club come il Napoli. In un 4-3-3 può giocare sia da mezz’ala sia da esterno, mentre in un 4-2-3-1 può giocare sia da sottopunta sia da esterno.”

