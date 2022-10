Zenga: “Difficile pensare che questo Napoli non possa vincere”

Walter Zenga elogia la stagione del Napoli

Con la vittoria di ieri contro il Sassuolo, il Napoli porta a 13 le sue vittorie consecutive tra campionato e Champions League. L’allenatore ed ex portiere di Inter e Sampdoria Walter Zenga ha parlato degli azzurri ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole:

“Non vorrei che Spalletti si arrabbiasse, ma vedendo questo Napoli è difficile pensare che non possa vincere. Chiude le partite in 20-30 minuti, Kim sembra giochi lì da 10 anni, Kvara fa gol e assist, oltre ad Osimhen. Complimenti a loro“.

