Zerbin e il sogno Napoli: “Lavoro per tornare a vestire quella maglia”

La Gazzetta dello Sport – Alessio Zerbin, possibile il ritorno in azzurro già in estate: “Lavoro sodo per ritornare ad indossare la maglia del Napoli”.

Alessio Zerbin, intervistato dal quotidiano, ha espresso il suo desiderio di ritornare in azzurro:

Sembra che il Napoli in estate la voglia riportare a casa.

“Il direttore Giuntoli mi ha fatto i complimenti, mi ha telefonato anche dopo Pisa, ma per il futuro è presto. Certo, un giorno mi piacerebbe giocare a Napoli, l’ho sempre detto: il progetto su di me era quello e io ci lavoro per tornare a vestire quella maglia”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato: Napoli interessato a Casale dell’Hellas Verona

Bagni: “Lozano sarà l’erede di Insigne, lui e Politano saranno titolari”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Berlusconi chiama il centrodestra alla prova della lealtà