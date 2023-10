La Gazzetta dello Sport – Zielinski, contratto in scadenza nel 2024: da giugno sarà libero.

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sul contratto di Piotr Zielinski, che è in scadenza a giugno del 2024: “Leader senza contratto. Il contratto scadrà a giugno e una volta conclusa la sessione di calciomercato invernale, infatti, se non sarà ancora intervenuto un rinnovo con gli azzurri, il polacco sarà libero di firmare con un’altra società per la prossima stagione.

Per il momento, dopo i confronti estivi in cui è emersa la volontà di proseguire insieme e di non procedere ad un trasferimento in Arabia Saudita, i discorsi procedono molto lentamente. Come se nessuno avvertisse l’esigenza di raggiungere presto un’intesa, così da formalizzarla. Di tempo però non ne è rimasto ancora molto, prima di esporlo alle tentazioni della concorrenza”.

