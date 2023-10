Zielinski ha rifiutato l’Arabia, ma l’accordo per il rinnovo non arriva

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla situazione di Piotr Zielinski, che non avrebbe ancora trovato l’accordo per il rinnovo.

È da molto tempo ormai che si parla della questione relativa al rinnovo del centrocampista Piotr Zielinski con il Napoli. Il giocatore polacco ha rifiutato l’Arabia Saudita la scorsa estate, preferendo di continuare a vestire la maglia del club azzurro. Ad oggi però non è stato ancora trovato l’accordo per prolungare il suo contratto che scadrà nel giugno del 2024.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione in merito alla vicenda:

“Stesso discorso per il napoletano Piotr Zielinski, il cui rinnovo con il Napoli non è ancora arrivato nonostante l’attuale vincolo scada il 30 giugno 2024. Il polacco ha già detto no al trasferimento in Arabia: ripeterà la risposta e resterà alla corte di De Laurentiis per poi scegliere, da parametro zero, la squadra dove giocherà la prossima stagione?.”

