Zielinski, rinnovo: se ne riparla a fine stagione

Tutto rimandato per il rinnovo di Piotr Zielinski

In casa Napoli verrà accantonato ogni tipo di discorso relativo ai rinnovi, priorità al campo. Questo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino. Tutte le attenzioni ricadranno sul campionato con uno scudetto da vincere e la Champions League. Rimandato a fine stagione quindi anche l’incontro tra il club e Piotr Zielinski per il prolungamento del suo contratto, in scadenza nel 2024.

Fonte foto: Instagram @zielu_94

