Ziliani su Inghilterra-Croazia: “Tragico inizio di Orsato: Modric lo sommerge di vaffa”

Ziliani su Inghilterra-Croazia

Ziliani su Inghilterra-Croazia che sono in campo per la prima giornata del gruppo C degli Europei, parla del tragico inizio per l’arbitro italiano della gara, Daniele Orsato. Il giornalista commenta cosi su Twitter:

“Tragico inizio di Euro 2020 di Orsato che al pronti-via, con Modric che palla al piede sta entrando in area, tocca la palla invalidando una potenziale occasione da gol per la rabbia del croato, che lo sommerge di vaffa”.

Tragico inizio di #EURO2020 di #Orsato che al pronti-via, con #Modric che palla al piede sta entrando in area, tocca la palla invalidando una potenziale occasione da gol per la rabbia del croato, che lo sommerge di vaffa.#InghilterraCroazia pic.twitter.com/Sz6rn49xrI — Paolo Ziliani (@ZZiliani) June 13, 2021

