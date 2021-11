“17:47, 10 maggio, Napoli Campione d’Italia!”

Il titolo racchiude poche semplici parole che scolpiscono sulla pietra la storia scritta dal Napoli di Diego Armando Maradona, a pronunciarle è stato Giampiero Galeazzi.

Il giornalista e cronista famoso in tutto, Giampiero Galeazzi, ci ha lasciati oggi all’età di 75 anni. La sua scomparsa ha diffuso tristezza e malinconia in tutti gli appassionati di sport, in tutti i giornalisti, in tutti gli italiani che anno vibrato di passione sulle sue parole e sulla sua inconfondibile voce. Noi napoletani ti siamo ancora più affezionati, più grati per come hai raccontato le gesta, e gli eventi ed esse legate, del Napoli di Diego Armando Maradona. Allora non era come adesso, non c’erano i social ed enfatizzare e ad ingigantire gli eventi, qualsiasi evento. Senza le tue parole, pronunciate come scalpello sulla pietra quel pomeriggio sul prato dell’allora Stadio San Paolo, quel sognato e sudatissimo Scudetto, avrebbe oggi forse un sapore meno solenne. Hai accompagnato poi le nostre domeniche, volto amico, voce amica che già ci mancava da troppi anni ma che ora non possiamo fare altro che salutare ed immaginare intervistare il nostro Diego ovunque voi siate.

Mario Scala