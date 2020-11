4 positivi nella Corea. Napoli in Ansia. Gli asiatici affronteranno il Messico di Lozano

C’è apprensione per l’amichevole tra Corea del Sud e Messico in programma questa sera alle ore 21.

Come riportato da tuttomercatoweb.com, nella squadra asiatica ci sono 4 positivi al Corona Virus. In mattinata ci saranno nuovi tamponi ma non è escluso che l’amichevole possa saltare. Il Napoli è seriamente preoccupato visto che nelle fila messicane c’è Hirving Lozano.

