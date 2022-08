Abbonamenti Serie A – Napoli ultimo per percentuale rispetto alla capienza

La partenza tardiva della campagna abbonamenti del Napoli non sembra abbastanza per giustificare il flop delle vendite.

Stando ai dati diffusi ieri dalla redazione de La Stampa sulle vendite degli abbonamenti in Serie A, il Napoli si piazza solo 14esimo con 5.000 tessere vendute. Di seguito la classifica completa:

1) Inter 41.000

2) Milan 40.500

3) Roma 36.000

4) Lazio 21.600

5) Fiorentina 20.500

6) Juventus 20.200

7) Lecce 19.750

8) Atalanta 13.200

9) Sampdoria 13.000

10) Bologna 12.100

11) Udinese 10.500

12) Verona 10.200

13) Salernitana 6.600

14) Napoli 5.000

15) Spezia 4.200

16) Monza 4.000

17) Empoli 3.900

18) Torino 3.900

19) Sassuolo 3000

20) Cremonese 2.600

Siamo andati a riscrivere la classifica sugli abbonamenti della Serie A andando a rapportare il numero di tessere vendute con la capienza dei rispettivi stadi ed abbiamo estrapolato la percentuale di riempimento dello stadio assicurata ogni domenica dai soli abbonati. Sorprende il dato che una delle tifoserie più calde d’Italia, se non del mondo, sia diventata la più fredda d’Italia, se non del mondo. Di seguito i dati di questa particolare classifica che vede ultimo il Napoli che con i soli abbonati (a ieri 9 agosto), non riempirebbe il Diego Armando Maradona neanche per il 10% della sua capienza massima:

Tessere / Capienza dello stadio / Percentuale

1) Atalanta 13.200 / 21.300 / 61,97%

2) Inter 41.000 / 80.000 / 51,25 %

3) Milan 40.500 / 80.000 / 50,62 %

4) Roma 36.000 / 72.600 / 49,58%

5) Juventus 20.200 / 41.500 / 48,67%

6) Lecce 19.750 / 40.600 / 48,64%

7) Fiorentina 20.500 / 43.000 / 47,67%

8) Udinese 10.500 / 25.100 / 41,83%

9) Spezia 4.200 / 11.400 / 36,84%

10) Sampdoria 13.000 / 36.600 /36,06%

11) Bologna 12.100 / 38.200 / 31,67%

12) Lazio 21.600 / 72.600 / 29,75%

13) Verona 10.200 / 39.200 / 26,02%

14) Empoli 3.900 / 16.800 / 23,21%

15) Monza 4.000 / 18.500 / 21,62%

16) Salernitana 6.600 / 37.800 / 17,46%

17) Sassuolo 3000 / 21500 / 13,95%

18) Torino 3.900 / 28.100 / 13,87%

19) Cremonese 2.600 / 20.600 / 12,62%

20) Napoli 5.000 / 54.700 / 9,14%

Mario Scala