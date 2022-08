Corriere del Mezzogiorno – Simeone, voglia di Napoli: rifiutate due big.

Giovanni Simeone nella testa ha solo il Napoli! Secondo quanto riportato dal quotidiano, sembrerebbe che la scelta del giocatore sia stata condizionata particolarmente da papà Diego, che vorrebbe vedere il figlio indossare la maglia azzurra.

“Simeone attende il Napoli da varie settimane, non sta giocando neanche le amichevoli con la maglia del Verona. Il Cholito aspetta soltanto l’ok del presidente Setti, anche suo papà Diego gli ha più volte consigliato di scegliere il Napoli e non ha traballato neanche quando hanno provato ad inserirsi l’Ajax e il Borussia Dortmund. Per l’attaccante argentino è pronto un quinquennale a 1,5 milione di euro a stagione”.

