Libero – Accusa a ADL: “Scudetto? Lo ha rammollito, sta mostrando la sua versione da perdente”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Aurelio de Laurentiis. Secondo il giornale, lo scudetto vinto la scorsa stagione lo ha rammollito. Poi si è reinventato direttore sportivo e commissario, definendo questa sua versione da tutto fare debole e da perdente.

“Che fine ha fatto il presidente che sapeva intervenire senza troppi fronzoli quando necessario? E perché, in estate come adesso, non è riuscito a convincere un allenatore all’altezza? Dopo aver scomunicato Garcia e cercato invano Conte, adesso spera di invertire magicamente la rotta con la sua sola presenza. La decisione di supervisionare il francese sembra scaturita dalla risoluzione del classico dilemma morettiano: «Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte, o se non vengo per niente?». Per il momento ha scelto la prima opzione, anche se il fatto che Garcia debba confrontarsi tutti i giorni con De Laurentiis appare abbastanza grottesco”.

Fonte foto: – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Non solo Garcia in bilico: a rischio addio altri due nomi. Le ultime, la situazione

Conte-Napoli, sogno rimandato a novembre: ADL pronto ad un triennale da 24-27mln

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Barcellona, ecco quanto guadagna Joao Felix