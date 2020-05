Ad5 – La Cina supera tutti nella corsa al vaccino per il Coronavirus

In arrivo dalla Cina il primo vaccino che sembra funzionare sull’uomo, si chiama Ad5.

A riportare la notizia sull’Ad5 è Il Corriere dello Sport:

Arrivano buone notizie dalla Cina. Un vaccino contro il coronavirus testato su 108 volontari sani in Cina avrebbe innescato in modo sicuro una risposta immunitaria in tutti i partecipanti. A rivelarlo è uno studio condotto dalla CanSino, la società che sta sviluppando il promettente vaccino. La maggior parte delle persone a cui è stato somministrato il prodotto ha avuto una risposta immunitaria anche se i livelli di anticorpi che si pensava fossero in grado di neutralizzare il virus erano relativamente bassi. Ci sono stati effetti collaterali – principalmente dolori muscolari e febbre – ma si sono attenuati entro 28 giorni senza provocare complicazioni. Il vaccino contro il coronavirus cinese, chiamato Ad5, lo colloca in testa alla corsa globale, davanti anche a quello inglese di Oxford e a quello americano.

Come si è svolto lo studio

Lo studio, condotto dalle università cinesi, ha reclutato 108 pazienti di età compresa tra 18 e 60 anni e li ha suddivisi in tre gruppi ai quali sono stati somministrati rispettivamente dosi basse, medie e alte del vaccino. All’inizio dello studio, nessuno dei pazienti – che non era mai stato colpito dal coronavirus – aveva anticorpi neutralizzanti contro il SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19. Dopo due settimane, invece, i partecipanti di tutti e tre i gruppi avevano maturato “risposte anticorpali a legame rapido”, il che significava che mostravano segnali di produzione di anticorpi in grado di combattere l’infezione da coronavirus.

