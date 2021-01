Adani sulla Juve: “La peggior performance degli ultimi 9 anni e mezzo”

Daniele Adani espone la sua opinione riguardo l’ultima partita della Juventus: “tra le peggiori degli ultimi 9 anni”.

Adani su Twitch non si trattiene ed espone la sua opinione senza troppi giri di parole:

“La Juventus di Sarri poteva essere più problematica per Ronaldo, considerando lo schema di gioco. Il 4-3-3 simmetrico era molto più difficile da adattare al giocatore bianconero, che non è come Insigne.

Per quanto riguarda il gioco di Pirlo, invece, è completamente differente, poiché lo schema in campo è adattato a Ronaldo, ma nonostante ciò la squadra fatica a finalizzare. Paradossalmente, il portoghese ha segnato molto di più con Sarri.

La gara contro l’Inter invece è un’altra storia, le critiche nei suoi confronti sono eccessive. Gli altri hanno fatto peggio: gli esterni e le mezzali. Mi aspettavo un Morata diverso, le aspettative su di lui sono alte, ma cos’ha fatto fino ad ora? E’ stata una delle partite peggiori della Juventus dopo 9 anni e mezzo.

Ronaldo era totalmente fuori gara che si è ritrovato a crossare!”.

