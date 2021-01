Affari in casa Juventus – Agnelli non sarà presente alla Supercoppa

Tuttosport: Agnelli non sarà in tribuna per la Supercoppa.

A causa di impegni che riguardano la recente fusione tra Fca e Peugeuot, Agnelli non sarà presente questa sera.

Stasera Andrea Agnelli non sarà presente per supportare la sua squadra contro il Napoli di Gattuso. Sarà trattenuto per impegni legati a Stellantis, la maxi-società che deriva dall’unione tra Fca e Peugeuot. In tribuna saranno però presenti Pavel Nedved e Fabio Paratici.

