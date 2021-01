Attenzione a Lozano, Pirlo rischia anche con il Napoli

La Gazzetta dello Sport scrive: ancora male la Juventus di Pirlo. Lozano pericoloso per la Supercoppa.

Pirlo è ancora in cerca della giusta alchimia con la sua Juventus. Il Napoli potrebbe ripartire alla grande e creare difficoltà ai bianconeri come l’Inter nel derby d’Italia e trovare un Lozano alla Hakimi.

“Pirlo voleva destrutturare la Juventus, ma non è stata la decisione migliore, in quanto cambiare una tattica di gioco ormai avviata ha destabilizzato la squadra.

Questa sera i bianconeri recupereranno un pezzo importante per la squadra, ritornerà Arthur in campo, ma non darei per scontata la capacità di Lozano, che potrebbe metterli in difficoltà come ha fatto Hakimi.

Se non cercherà di velocizzare e valorizzare il gioco di squadra e soprattutto affinare le tecniche difensive , il Napoli che non è da meno dell’Inter, potrebbe dominare la partita senza molti problemi.”

