Corriere dello Sport – ADL a lavoro, dopo Lobotka pronti altri tre rinnovi.

Aurelio De Laurentiis è pronto a blindare altri tre giocatori. Nel mercato di gennaio azzurro, difatti, non vi saranno solo acquisti, bensì la società è impegnata a trattare anche i contratti in scadenza. Il Napoli a breve annuncerà il rinnovo di Lobotka, ma non solo, perché i prossimi saranno Rrahmani e Di Lorenzo. Inoltre nelle idee de patron ci sarebbe anche il profilo di Juan Jesus, in scadenza il 30 giugno e dunque già risulterebbe svincolato.

Fonte foto: Instagram @stanleylobotka37

