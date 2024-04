Il Mattino – ADL a Roma, in settimana avrà un incontro con Conte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sugli impegni di Aurelio De Laurentiis. Intanto il patron ha fatto rientro a Roma e nella sede della Filmauro, sta mettendo a punto le strategie per la ricostruzione del Napoli del futuro. Nei prossimi giorni il presidente avrà degli incontri per chiarirsi ulteriormente le idee, tra tutti ci sarà quello con Antonio Conte, corteggiato già da novembre scorso. L’offerta rimarrà la medesima, un triennale da 8 milioni di euro, compresi bonus e campo libero sulle scelte di mercato. Intanto, però, il patron sta cercando di capire le sue mosse, attendendo un gesto da parte sua e una risposta che non è ancora arrivata.

